



Гилад Эрдан о присоединении палестинцев к ООН: “огромная награда за терроризм”

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан прокомментировал ожидаемое голосование в Совете Безопасности по просьбе палестинцев о полноправном членстве в Организации Объединенных Наций, заявив, что “Совет Безопасности, который еще не осудил резню 7/10 и не посвятила одну дискуссию обсуждению освобождения похищенных и продвижению резолюций, которые окажут давление на ХАМАС с целью их освобождения, - тратит свое время на содействие созданию палестинского террористического государства в то время, когда это является огромной наградой за терроризм".



По его словам, “любая страна, которая проголосует за этот запрос, докажет, что она имеет в виду только внешнеполитические соображения, а не какие-либо соображения безопасности или морали”.

