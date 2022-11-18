



Герцог утешает семьи погибших в теракте в Ариэле

Президент Израиля Ицхак Герцог перед Шаббатом еще раз выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Ариэле.

Об этом он написал в Twitter.

"Мои мысли о трех семьях, которые на этой неделе присоединились к кругу скорбящих. Они потеряли своих близких, которые были убиты подлым террористом во время теракта в Ариэле", - сказал Герцог.

От имени народа Израиля он считает своим долгом "протянуть руку и утешить семьи погибших, разделить их скорбь и обнять их".