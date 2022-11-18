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Герцог утешает семьи погибших в теракте в Ариэле
18.11.2022 12:07 Алина Груднева

Герцог утешает семьи погибших в теракте в Ариэле

Президент Израиля Ицхак Герцог перед Шаббатом еще раз выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Ариэле.

 
Об этом он написал в Twitter.
 
"Мои мысли о трех семьях, которые на этой неделе присоединились к кругу скорбящих. Они потеряли своих близких, которые были убиты подлым террористом во время теракта в Ариэле", - сказал Герцог. 
 
От имени народа Израиля он считает своим долгом "протянуть руку и утешить семьи погибших, разделить их скорбь и обнять их". 

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