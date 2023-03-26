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Галант посетил погранпереход Каландия
26.03.2023 19:45 Ирина Демьянова

Галант посетил погранпереход Каландия

Министр обороны Йоав Галант посетил переправу Каландия сегодня вечером (в воскресенье) вместе с начальником штаба Герци Халеви, командующим Центральным командованием генерал-майором Иегудой Фоксом, генерал-майором Расаном Элианом, командующим Иудейско-Самарийской дивизией бригадным генералом Ави Блот и другими высокопоставленными лицами в системе безопасности.

Министр Галант получил отчет разведки о ходе розыска террористов, совершивших вчерашнюю ночную перестрелку в Хавара, и поручил службе безопасности усилить оборонительные операции в этом районе.
 

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