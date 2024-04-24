



ФАТХ обвиняет ХАМАС в убийствах работников гуманитарных организаций

Партия ФАТХ обвинила ХАМАС в преднамеренном убийстве гуманитарных работников, краже помощи и создании продовольственного кризиса в Газе, согласно опубликованному расследованию Palestinian Media Watch (PMW).



ФАТХ сообщил, что ХАМАСовцы напали на работников гуманитарных организаций, похитили продовольствие и воду, что вызвало резкий рост цен на продукты питания в Газа. А это по мнению PMW, является тройным преступлением.



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"Преследование ХАМАСом любой стороны, которая является источником распределения гуманитарной помощи или ее обеспечения, началось с самого начала войны, так как в середине октября 2023 года ХАМАС преследовал известных деятелей и группы добровольцев на местах. Он нападал на них и убивал некоторых из них по двум причинам: Во-первых, чтобы предотвратить любую деятельность любой другой партии в Газн, а во-вторых, чтобы обеспечить контроль ХАМАСа над помощью и ее хранением, что, конечно, приводит к этим безумным и нереальным ценам, которые никто не может заплатить на фоне этих разрушений".



"После того как Израиль разбомбил склады, контролируемые ХАМАСом, стало ясно, что скопились тонны различных продуктов питания и помощи, на которые ХАМАС получил исключительное право, и это в то время, когда Газа страдает от голода".

