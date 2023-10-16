



Эвакуированным студентам раздали 5000 ноутбуков для дистанционного обучения

Министерство образования сообщает, что около 5 тыс. ноутбуков начали выдавать учащимся, вынужденным покинуть свои дома в результате войны между Израилем и ХАМАСом.



"Компьютеры предназначены для детей и подростков, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома из-за ситуации в сфере безопасности, поэтому у них вообще ничего нет", - заявили в министерстве, добавив, что возвращение к дистанционному обучению в чрезвычайных ситуациях позволяет учащимся вернуться к стабильным рамкам и четкому распорядку дня, а также оказать эмоциональную и психологическую поддержку.



Целые населенные пункты на границе с Газой, включая почти все 30 тыс. жителей Сдерота, а также населенные пункты непосредственно на северной границе Израиля с Ливаном, эвакуируются в центры абсорбции, гостиницы и другие места.



В воскресенье израильские школы приступили к реализации программы дистанционного обучения, аналогичной той, что действовала во время КОВИДа в 2020-2021 годах.



Министерство образования установило систему цветовых кодов, в соответствии с которой очные занятия будут разрешены в определенных местах в зависимости от условий безопасности.