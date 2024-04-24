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В ЕС призвали провести расследование по массовым захоронениям в больницах Газы
24.04.2024 14:46 MIGnews.com

В ЕС призвали провести расследование по массовым захоронениям в больницах Газы

Европейский союз призывает провести независимое расследование утверждений палестинцев о том, что они обнаружили массовые захоронения в двух больницах Газы, разрушенных в ходе израильских операций.

"Это то, что заставляет нас призвать к независимому расследованию всех подозрений и всех обстоятельств, потому что это действительно создает впечатление, что могли быть совершены нарушения международных прав человека", - говорит представитель ЕС Питер Стано.

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ЦАХАЛ категорически отрицает свою причастность к этим захоронениям. Геолокация указывает на то, что могилы были вырыты палестинцами во время боевых действий.

 

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