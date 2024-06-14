ЕС призывает оказать давление на Израиль и ХАМАС
Евросоюз призывает оказать давление на Израиль и террористическую организацию ХАМАС.
Такое заявление в инетрвью египетскому каналу "Аль-Кахира аль-Ихбария" сделал представитель ЕС на Ближнем Востоке Луис Мигель Буэно.
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"Мы просим по дипломатическим каналам оказать давление на Израиль и ХАМАС, чтобы они приняли предложение о прекращении огня в Газе", - сказал он.
По словам дипломата, Европа поддерживает усилия посредников в достижении заключения сделки.