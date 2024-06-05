



ЕС полностью поддерживает предложение Байдена по Газе

Евросоюз полностью поддерживает озвученное президентом США Джо Байденом предложение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, удерживаемых террористами.



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



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По его словам, ЕС призывает к стабильному прекращению огня в Газе для обеспечения защиты гражданского населения, а также безусловное и немедленное освобождение всех заложников и увеличение потока гуманитарной помощи.



"ЕС призывает обе стороны принять и выполнить трехэтапное предложение и готов внести свой вклад в возрождение политического процесса для достижения длительного и устойчивого мира на основе решения о двух государствах, а также поддержать скоординированные международные усилия по восстановлению Газы", - отметил Боррель.