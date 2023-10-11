



Эрдоган предлагает турецкое посредничество в израильско-хамасовском конфликте

Во вторник, 10 октября, президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и российским президентом Путиным, в ходе которых Анкара вновь предложила посредничество и смягчение напряженности в отношениях между Израилем и палестинцами.



В ходе отдельных телефонных разговоров Эрдоган обсудил с Гутерришем и президентом России Владимиром Путиным возможные посреднические усилия Турции и шаги по предотвращению роста напряженности в конфликте, говорится в заявлении турецкого президентства.



После неожиданного нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль в субботу, 7 октября, Турция была готова выступить в качестве посредника и способствовать деэскалации ситуации.



Во вторник Эрдоган вновь предложил посредничество между Израилем и палестинцами для прекращения конфликта.



"Я веду переговоры с региональными лидерами и лидерами других стран и пытаюсь понять, как мы можем выступить посредниками и как мы можем остановить эту войну", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.



"Честно говоря, у меня есть серьезные опасения. Я не думаю, что этот конфликт прекратится через неделю или две. Поэтому мы продолжаем наши усилия по достижению мира", - отметил Эрдоган.



Турция, которая в прошлом поддерживала палестинцев и принимала у себя членов ХАМАСа, до последнего насилия стремилась наладить отношения с Израилем после многолетней вражды.



Эрдоган также подверг критике Израиль за введение полной блокады Газы в ответ на атаку ХАМАСа.



"Они прекратили подачу воды и электричества в Газу. Где же права человека? Это противоречит всеобщей декларации прав человека", - заявил турецкий президент.