До войны: Глава АМАНа увидел в Газе потенциал спокойствия на много лет вперед
В социальных сетях опубликован отрывок из выступления главы АМАН (военной разведки Израиля) генерала Ахарона Халива в университете Райхмана незадолго до начала войны в Газе.
Генерал сказал: “Но в Газе я идентифицирую, в результате применения силы и сдерживания, при содействии посла и других, при экономической стабилизации, пропуске палестинских рабочих в Израиль, общем улучшении уровня жизни, есть в Газе потенциал спокойствия на многие годы вперед”. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram