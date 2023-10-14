



До войны: Глава АМАНа увидел в Газе потенциал спокойствия на много лет вперед





В социальных сетях опубликован отрывок из выступления главы АМАН (военной разведки Израиля) генерала Ахарона Халива в университете Райхмана незадолго до начала войны в Газе.



ראש אמ"ן אהרון חליווה? אתם מבינים? pic.twitter.com/BCRJckSftn — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) October 13, 2023