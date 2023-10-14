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До войны: Глава АМАНа увидел в Газе потенциал спокойствия на много лет вперед
14.10.2023 12:21 Аркадий Бочаровский

До войны: Глава АМАНа увидел в Газе потенциал спокойствия на много лет вперед



В социальных сетях опубликован отрывок из выступления главы АМАН (военной разведки Израиля) генерала Ахарона Халива в университете Райхмана  незадолго до начала войны в Газе.
 



Генерал сказал: “Но в Газе я идентифицирую, в результате применения силы и сдерживания, при содействии посла и других, при экономической стабилизации, пропуске палестинских рабочих в Израиль,  общем улучшении уровня жизни, есть в Газе потенциал спокойствия на многие годы вперед”. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram

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