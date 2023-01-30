



Депутат "Оцма Йехудит" отобрал флаг ООП у арабского студента

Арабские студенты из отделения партии Хадаш в Тель-Авивском университете провели сегодня демонстрацию против контртеррористической деятельности сил безопасности Израиля в Дженине.



Демонстранты держали в руках таблички с именами террористов, которые были убиты в перестрелке с ЦАХАЛом, сообщает "Аруц Шева".



Депутат Кнессета от партии "Оцма Йехудит" Альмог Коэн пришел на демонстрацию и выхватил у одного из демонстрантов флаг ООП.



"Мы здесь, чтобы заявить, что не допустим подстрекательства и не допустим следующих убийств, когда мы еще не похоронили наших погибших", - сказал Коэн, имея в виду теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали 7 человек.



Депутат продолжил: "Я пришел сюда после информации о студентах, которые получают степень в Тель-Авивском университете, и пришли с террористическим флагом ООП, с именами мучеников, погибших в ходе контртеррористической операции в Дженине. Они скандировали: "Духом и кровью Палестина будет искуплена". Такой страны нет, никогда не было и никогда не будет".



Альмог Коэн подчеркнул: "Отнять флаг ООП - это поступок подходящий для члена Кнессета, человека, представляющего своих братьев. Голос крови наших братьев взывает к нам из-под земли. Мы не собираемся допускать подстрекательства, которое приведет к следующему убийству. Все, что я сделал, это то, чего не сделала полиция".