



Делегация "Исламского джихада" встретилась с Насраллой

Состоялась встреча делегации палестинского "Исламского джихада" с генсекретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.



Об этом сообщают арабские СМИ.



О встрече палестинских террористов с главарем проиранской террористической группировки Ливана стало известно в субботу, 18 марта. Подробности пока что не раскрываются.



Встреча состоялась на фоне нарастания напряженности между палестинскими террористическими группировками с Израилем и угроз в отношении Еврейского Государства со стороны Ирана и его приспешников.



Как известно, руководство Палестинской автономии пытаются оказывать давление на ХАМАС и "Исламский джихад", чтобы террористы не провоцировали Израиль на усиление контртеррористических операций в Иудее и Самарии. Ранее стало известно, что террористы отказались даже встретиться по этому поводу.

