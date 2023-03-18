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Делегация "Исламского джихада" встретилась с Насраллой
18.03.2023 13:48 Алина Груднева

Делегация "Исламского джихада" встретилась с Насраллой

Состоялась встреча делегации палестинского "Исламского джихада" с генсекретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

Об этом сообщают арабские СМИ.

О встрече палестинских террористов с главарем проиранской террористической группировки Ливана стало известно в субботу, 18 марта. Подробности пока что не раскрываются.

Встреча состоялась на фоне нарастания напряженности между палестинскими террористическими группировками с Израилем и угроз в отношении Еврейского Государства со стороны Ирана и его приспешников.

Как известно, руководство Палестинской автономии пытаются оказывать давление на ХАМАС и "Исламский джихад", чтобы террористы не провоцировали Израиль на усиление контртеррористических операций в Иудее и Самарии. Ранее стало известно, что террористы отказались даже встретиться по этому поводу.
 

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