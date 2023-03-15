



ХАМАС и "Исламский джихад" отклонили усилия Рамаллы по деэскалации

ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" отклонили просьбу руководства Палестинской автономии о деэскалации.



Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.



Уточняется, что террористические группировки 11 марта бойкотировали встречу между представителями различных палестинских фракций в Дженине. Она была инициирована высокопоставленными представителями ПА и ФАТХом в частности, в рамках усилий по разработке "совместной национальной программы" для противостояния Израилю.



Встреча инициирована на фоне обеспокоенности в Рамалле появлением в Дженине и Шхеме ряда новых вооруженных группировок. Уточняется, что руководство ПА после саммита по вопросам безопасности в Акабе усилило давление на ХАМАС и "Исламский джихад", чтобы террористы воздержались от предоставления Израилю предлога для продолжения своих контртеррористических операций в Иудее и Самарии.



Силы безопасности ПА задержали десятки членов террористических группировок. Представители ХАМАСа отметили, что бойкотировали встречу после того, как сотрудники службы безопасности ПА применили баллончики со слезоточивым газом по скорбящим во время похорон террориста, убившего двух израильских братьев в Хавара.



