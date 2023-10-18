



Данные геолокации и видео: взрыв в больнице - из-за неудачного запуска ракеты



Профессионалы, занимающиеся геолокацией и сборов OSINT пишут, что ракета, запущенная палестинской группировкой, взорвалась в воздухе (причина неизвестна), и ее осколок упал на территорию больницы, вызвав взрыв.



Геолокация и время съемки являются убедительными.





Также, на кадрах, снятых камерой наблюдения в Натив Ха Асара, видно, как с севера Газы запускается залп ракет, после чего в секторе происходит мощный взрыв, вызванный, по всей видимости, упавшей палестинской ракетой.



Что именно вызвало колоссальный взрыв в больнице - открытый вопрос. Ни боеголовка ракеты, ни любая бомба ЦАХАЛа не могут стать причиной смерти 500 человек, о смерти которых заявляет министерство здравоохранения ХАМАСа.

