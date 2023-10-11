



CNN: Детей нашли зарезанными в израильском кибуце

В ходе первой волны нападений ХАМАСа пострадали ряд кибуцев и городов, в том числе Кфар-Аза, Беэри, Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Йатед, Киссуфим и Урим. Отдельной бойней стал фестиваль Nova, где по прибытию армии на поле было обнаружено 260 трупов гостей фестиваля.



В кибуце Кфар-Аза произошла нечеловеческая резня. Представители ЦАХАЛ не смогли назвать точное число убитых людей, но также отказались рассказывать каким образом эти люди убиты. Стало известно, что кибуц был уничтожен методами ИГИЛ. У найденных трупов женщин, детей, младенцев и стариков часто отсутствовали части тела или были оторваны головы.



Дома в Кфар-Азе были разграблены и сожжены. Вперемешку со сломанными вещами по всей территории валялись неразорвавшиеся гранаты.



“Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере, никогда за 40 лет службы я не мог себе представить такого”, — сказал генерал-майор Итай Верув CNN во вторник, всего через несколько часов после того, как израильские войска захватили кибуц Кфар-Аза от Боевики ХАМАС.



Верув сказал, что его солдаты провели “около 48 часов”, сражаясь с “волнами террористов” на дорогах и в соседних населенных пунктах. Он сказал, что начал сражаться с боевиками в мошаве Яхини в субботу, затем переходил “от боя к бою” по дороге в Сдерот, а в понедельник вечером добрался до кибуца Беэри, а потом пришла очередь Кфар-Аза.



“Я видел сотни террористов в полной броне, в полной экипировке, со всем снаряжением и всеми возможностями, чтобы устроить резню, ходили из квартиры в квартиру, из комнаты в комнату и убивали младенцев, матерей, отцов в их спальнях”, — сказал Верув.



“В детстве я слышал о погромах в Европе, о Холокосте, конечно. Вся моя семья приехала из Европы, они выжившие. Но я никогда не думал, что увижу… такое, как в Кфар-Аза”.