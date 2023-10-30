



Член Палаты представителей США связана с ХАМАС



Именно такие выводы делает организация Canary Mission, занимающаяся расследованием антиизраильской и антисемитской деятельности в США.

Речь идет о конгрессвумен Рашиде Тлаиб. То, что она занимает открытую пропалестинскую позицию, известно давно. А вот связи с террористической группировкой ХАМАС были обнародованы сейчас.



Как утверждается в докладе Canary Mission, Тлаиб была основателем ныне уже несуществующей группы в Facebook, в которой состояло более 12 000 человек, и размещались материалы, пропагандирующие антисемитизм, нацизм и терроризм.



Также Рашида Тлаиб основала группу Black4Palestine - организацию, которая активно сотрудничает с Народным фронтом освобождения Палестины, включенным в США в список иностранных террористических организаций.

Но главное, Тлаиб занималась сбором средств для ХАМАС через своих представителей, один из которых Салах Сарсур, уже был осужден в США за связи с ХАМАС.



Как заявляют в Canary Mission: "Позиции Тлаиб, ее связям с экстремистами ХАМАС, ненависти к Израилю и евреям, не может быть места в Конгрессе США".

