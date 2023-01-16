



"Четыре солдата не могут справиться с одним палестинцем"

В сообщении, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛа, говорилось, что недалеко от Офры бойцы ЦАХАЛа заметили палестинца, который бросал в них камни, а затем побежал в их сторону с ножом в руке. Бойцы выстрелили в него, и в результате этого выстрела подозреваемый, Ахмед Кахла, был убит.



В записях, распространенных в Интернете, все выглядит совершенно иначе. На ней видно, как бойцы противостоят палестинцу, который борется с ними, пока не раздаются выстрелы и запись не заканчивается.



Watch: The moment Israeli forces shot dead Ahmad Kahla, 45, at the western entrance of the town of Silwad, near Ramallah. pic.twitter.com/QuPIbMTtHq — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) January 15, 2023

Портал "Мако", приводит комментарий офицера в этом секторе: "Все это выглядит очень плохо. Три-четыре вооруженных и обученных бойца должны легко взять одного подозреваемого". В то же время он добавил: "С того момента, как была попытка украсть оружие, стрельба по подозреваемому оправдана".В новом сообщении, выпущенном ЦАХАЛом после первоначального сообщения о попытке нападения возле Офры, инцидент описывается совершенно иначе, без той части, которая включает бросание камней и угрозу ножом. Подозреваемые, находившиеся в автомобиле, отказались остановиться для проверки, как требовалось, и в ответ силы приняли меры по разгону демонстраций", - говорится во втором сообщении."Солдаты попытались задержать одного из подозреваемых в автомобиле", - говорится в отношении этапа противостояния, - "подозреваемый оказал сопротивление, и началась жестокая конфронтация, в ходе которой подозреваемый попытался украсть оружие одного из солдат ЦАХАЛа. В ответ военнослужащие открыли огонь по подозреваемому, было зафиксировано ранение. Инцидент расследуется, пострадавших среди наших сил нет".