



Четверть жителей Нир-Оз погибли или пропали без вести

Более 100 жителей кибуца Нир-Оз были убиты или похищены в Газу из 400 человек, проживавших там до чудовищного нападения ХАМАСа 7 октября.



В Нир-Ам по меньшей мере 80 жителей кибуца пропали без вести и более 25 были убиты вторгшимися террористами ХАМАС.



В Кфар-Азе, где проживало чуть менее 800 человек, было зверски убито по меньшей мере 52 человека, а 13 жителей пропали без вести, кроме того, 7 человек были похищены в Газу.



На 9-й день войны продолжают появляться свидетельства ужасов, которым подвергаются жители приграничных населенных пунктов Газы. Военные разрешили представителям мировых СМИ посетить Кфар-Азу, чтобы своими глазами увидеть уровень разрушений после атаки ХАМАСа. С тех пор этот небольшой фермерский поселок стал символом трагедии, постигшей Израиль. Международные издания передают свидетельства очевидцев, рассказывающих о зверствах, в том числе об обезглавливании младенцев, совершенных убийцами ХАМАСа.