Новости » Арабо-израильский конфликт
Четверть жителей Нир-Оз погибли или пропали без вести
15.10.2023 15:32 Анатолий Кравченко

Четверть жителей Нир-Оз погибли или пропали без вести

Более 100 жителей кибуца Нир-Оз были убиты или похищены в Газу из 400 человек, проживавших там до чудовищного нападения ХАМАСа 7 октября.

В Нир-Ам по меньшей мере 80 жителей кибуца пропали без вести и более 25 были убиты вторгшимися террористами ХАМАС.

В Кфар-Азе, где проживало чуть менее 800 человек, было зверски убито по меньшей мере 52 человека, а 13 жителей пропали без вести, кроме того, 7 человек были похищены в Газу.

На 9-й день войны продолжают появляться свидетельства ужасов, которым подвергаются жители приграничных населенных пунктов Газы. Военные разрешили представителям мировых СМИ посетить Кфар-Азу, чтобы своими глазами увидеть уровень разрушений после атаки ХАМАСа. С тех пор этот небольшой фермерский поселок стал символом трагедии, постигшей Израиль. Международные издания передают свидетельства очевидцев, рассказывающих о зверствах, в том числе об обезглавливании младенцев, совершенных убийцами ХАМАСа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы