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ЦАХАЛ: За прошедшие сутки из Газы не проник ни один террорист
10.10.2023 07:50 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ: За прошедшие сутки из Газы не проник ни один террорист



Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил сегодня утром, что достигнут полный контроль над пограничным заграждением в районе Газы, и за прошедшие сутки ни один террорист не проник за забор.

"Силы работают над тем, чтобы закрыть бреши в заборе. Сейчас мы заняты зачисткой территории - по нашим оценкам, в периметре прячутся отдельные террористы. Десятки тысяч бойцов заняты этой задачей. Мы не подтвердили никаких подозрений о наличии тоннелей, ведущих на израильскую территорию", - добавил Хагари.

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