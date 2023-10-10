



ЦАХАЛ: За прошедшие сутки из Газы не проник ни один террорист





Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил сегодня утром, что достигнут полный контроль над пограничным заграждением в районе Газы, и за прошедшие сутки ни один террорист не проник за забор.



"Силы работают над тем, чтобы закрыть бреши в заборе. Сейчас мы заняты зачисткой территории - по нашим оценкам, в периметре прячутся отдельные террористы. Десятки тысяч бойцов заняты этой задачей. Мы не подтвердили никаких подозрений о наличии тоннелей, ведущих на израильскую территорию", - добавил Хагари.