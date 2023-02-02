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ЦАХАЛ: за ночь из Газы по Израилю выпущено 12 снарядов
02.02.2023 15:39 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ: за ночь из Газы по Израилю выпущено 12 снарядов

В ЦАХАЛе заявили, что за ночь из Газы по территории Израиля были выпущены 12 снарядов.

В Армии обороны Израиля отметили, что не все из 12 снарядов были ракетами. Террористы, в частности использовали, зенитные снаряды для атаки израильских самолетов, сообщает Times of Israel.

По словам израильских военных, 11 снарядов взорвались на открытой местности или в воздухе, еще один - упал на территории Газы. 

"Железный купол" не срабатывал ни в одном из случаев.

 

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