



ЦАХАЛ: за ночь из Газы по Израилю выпущено 12 снарядов

В ЦАХАЛе заявили, что за ночь из Газы по территории Израиля были выпущены 12 снарядов.



В Армии обороны Израиля отметили, что не все из 12 снарядов были ракетами. Террористы, в частности использовали, зенитные снаряды для атаки израильских самолетов, сообщает Times of Israel.



По словам израильских военных, 11 снарядов взорвались на открытой местности или в воздухе, еще один - упал на территории Газы.



"Железный купол" не срабатывал ни в одном из случаев.



