



ЦАХАЛ: уничтожена лаборатория по производству взрывчатки в Балате

Ночью военнослужащие ЦАХАЛа и МАГАВ уничтожили лабораторию по производству взрывчатых веществ в лагере Балата в Шхеме, в которой находилось семь готовых к использованию взрывных устройств.



Кроме того, был обнаружен склад взрывчатых веществ, содержащий семь готовых к использованию взрывных устройств.



В ходе операции было приведено в действие взрывное устройство, установленное на въездной дороге в лагерь и готовое к применению.



Подозреваемые открыли стрельбу, а также бросали взрывные устройства и камни в солдат, которые открыли ответный огонь по вооруженным подозреваемым в этом районе. Никто из военнослужащих ЦАХАЛа не пострадал.





