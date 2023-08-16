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ЦАХАЛ: уничтожена лаборатория по производству взрывчатки в Балате
16.08.2023 07:03 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ: уничтожена лаборатория по производству взрывчатки в Балате

Ночью военнослужащие ЦАХАЛа и МАГАВ уничтожили лабораторию по производству взрывчатых веществ в лагере Балата в Шхеме, в которой находилось семь готовых к использованию взрывных устройств.

Кроме того, был обнаружен склад взрывчатых веществ, содержащий семь готовых к использованию взрывных устройств.

В ходе операции было приведено в действие взрывное устройство, установленное на въездной дороге в лагерь и готовое к применению.

Подозреваемые открыли стрельбу, а также бросали взрывные устройства и камни в солдат, которые открыли ответный огонь по вооруженным подозреваемым в этом районе. Никто из военнослужащих ЦАХАЛа не пострадал.


 

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