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ЦАХАЛ освободил военнослужащую, взятую в плен 7 октября
30.10.2023 18:31 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ освободил военнослужащую, взятую в плен 7 октября


Совместное заявление пресс-службы ШАБАКа и пресс-службы ЦАХАЛа:

Сегодня ночью в ходе наземной операции была освобождена женщина-военнослужащая, рядовая Ори Магидиш, похищенная террористической организацией ХАМАС 7 октября.



Военнослужащая прошла медицинское обследование, ее состояние хорошее, и она встретилась со своей семьей.

ЦАХАЛ и ШАБАК будут и впредь прилагать все усилия для освобождения похищенных.

Магидиш, спасенная в ходе наземной операции, служит в армии в качестве наблюдателя и в день массового убийства находилась на наблюдательном пункте в  Нахаль-Оз, после и была похищена в Газу. В день похищения она была снята на видео в наручниках вместе с двумя другими наблюдательницами в убежище.
 

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