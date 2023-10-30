



ЦАХАЛ освободил военнослужащую, взятую в плен 7 октября



Совместное заявление пресс-службы ШАБАКа и пресс-службы ЦАХАЛа:



Сегодня ночью в ходе наземной операции была освобождена женщина-военнослужащая, рядовая Ори Магидиш, похищенная террористической организацией ХАМАС 7 октября.







Военнослужащая прошла медицинское обследование, ее состояние хорошее, и она встретилась со своей семьей.



ЦАХАЛ и ШАБАК будут и впредь прилагать все усилия для освобождения похищенных.



Магидиш, спасенная в ходе наземной операции, служит в армии в качестве наблюдателя и в день массового убийства находилась на наблюдательном пункте в Нахаль-Оз, после и была похищена в Газу. В день похищения она была снята на видео в наручниках вместе с двумя другими наблюдательницами в убежище.

