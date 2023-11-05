



ЦАХАЛ начал массированную атаку в Газе

Некоторое время назад ЦАХАЛ начал массированную атаку в Газе. По сообщениям палестинцев, были отключены сети связи и интернет на всей территории сектора.



Идет одновременный обстрел Газы артиллерией, авиацией и кораблями ВМС.



Сухопутные силы заняли береговую полосу Газы, полностью отрезав город от южной части палестинского анклава.



В израильских СМИ военные корреспонденты спекулируют на тему того, что в ближайшее время ЦАХАЛ начнется операции по уничтожению комплекса штабов ХАМАСа в больницах Шифа и аль-кудс в городе Газы.

