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ЦАХАЛ начал массированную атаку в Газе
05.11.2023 20:18 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ начал массированную атаку в Газе

Некоторое время назад ЦАХАЛ начал массированную атаку в Газе. По сообщениям палестинцев, были отключены сети связи и интернет на всей территории сектора.

Идет одновременный обстрел Газы артиллерией, авиацией и кораблями ВМС.

Сухопутные силы заняли береговую полосу Газы, полностью отрезав город от южной части палестинского анклава.

В израильских СМИ военные корреспонденты спекулируют на тему того, что в ближайшее время ЦАХАЛ начнется операции по уничтожению комплекса штабов ХАМАСа в больницах Шифа и аль-кудс в городе Газы.
 

 

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