



ЦАХАЛ демонтирует КПП Карни

Сегодня, 4 декабря, началась операция, в рамках которой будет демонтирован КПП Карни в районе барьера безопасности на границе с Газой, а на его месте будет построен наземный барьер.



ЦАХАЛ сказал: "Операция продлится несколько недель, в течение которых будут проводиться работы в районе барьера под руководством управления границ и заграждений министерства обороны в сотрудничестве с Дивизией Газы".



Речь идет об операции, направленной на улучшение обороны в этом районе, которая проводится в рамках совершенствования оборонительных сооружений на всей приграничной территории с Газой.



КПП Карни использовался для пропуска товаров и рабочих, пока в 2011 году не было принято решение прекратить его деятельность, после нескольких терактов. С тех пор все товары проходят через КПП Керем Шалом, а рабочие - через КПП Эрез.









