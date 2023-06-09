



ЦАХАЛ: “Было бы ошибкой превращать солдат в мишени”





Отвечая на требования поселенцев установить больше блокпостов, особенно в северной Самарии, военные заявили, что позиция ЦАХАЛа в том, что “было бы ошибкой устанавливать постоянные блокпосты, поскольку укомплектованные ими войска становятся мишенями для террористических атак”.



Другая причина, по мнению военных чиновников, заключается в необходимости иметь возможность использовать имеющиеся войска для действий против террористических организаций и групп боевиков на палестинской территории. Кроме того, военные не хотят отравлять жизнь палестинцев и нарушать нормальную жизнь, оказывая давление на широкую палестинскую общественность, поскольку действия такого рода, как правило, повышают мотивацию к совершению терактов.



Командир дивизии Иудея и Самария бригадный генерал Ави Блут высказался в том же ключе во время встречи с жителями северной Самарии. Он добавил, что количество превентивных операций ЦАХАЛа также растет.



“Буквально прошлой ночью силы безопасности арестовали 13 человек, разыскиваемых в Иудее и Самарии, и конфисковали большое количество оружия, в том числе М-16, “Карл Густав”, 17 ящиков с фейерверками и сотни патронов”, – сообщил генерал.



По словам Блута, блокпосты могут создать “ощущение безопасности, но не безопасность саму по себе”.



“Вот почему правильно было бы сбалансировать это с наступательной активностью. Неожиданные препятствия – да; постоянные блокпосты – нет, – добавил он.