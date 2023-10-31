



ЦАХАЛ атакует город Газа с двух направлений



В понедельник, 30 октября, израильские войска атаковали город Газа с двух направлений и нанесли удар по главной дороге, соединяющей его с южной частью анклава, сообщили очевидцы, что вызвало новые призывы к защите палестинского гражданского населения.



Израильские военные заявили, что за последние несколько дней они поразили более 600 целей боевиков, расширяя наземные операции на территории, где палестинское гражданское население испытывает острую нехватку топлива, продовольствия и чистой воды, поскольку война продолжается уже четвертую неделю.



В своем заявлении официальный представитель израильских вооруженных сил генерал Даниэль Хагари сообщил, что армия будет продолжать расширять наземную операцию.



"Дополнительные силы пехоты, бронетехники и инженерных войск входят в Газу для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море", - сказал Хагари.