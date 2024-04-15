



Британия и США отвергли утверждения Ирана о предупреждении удара по Израилю

Великобритания отвергает утверждение Ирана о том, что он заранее предупредил о нападении на Израиль, заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака.



Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил в воскресенье, 14 апреля, что Иран уведомил соседние страны и союзника Израиля, США, о том, что нанесет удары, за 72 часа.



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"Я бы отверг эту характеристику", - сказал журналистам пресс-секретарь Сунака. "И в целом мы самым решительным образом осуждаем их прямую атаку на Израиль".



США также отвергли заявление Ирана.

