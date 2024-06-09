



Боррель потребовал от Израиля прекратить "кровавую бойню"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил операцию Израиля по освобождению четырех заложников в лагере беженцев Нусейрат.



Он обвинил ЦАХАЛ в "массовом убийстве гражданских".



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"Мы осуждаем это самым решительным образом. Кровавая бойня должна немедленно прекратиться", – сказал он.



По словам Борреля, трехэтапное предложение президента США Джо Байдена является шансом на достижение длительного прекращения огня и "прекращения убийств".