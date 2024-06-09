Боррель потребовал от Израиля прекратить "кровавую бойню"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил операцию Израиля по освобождению четырех заложников в лагере беженцев Нусейрат.
Он обвинил ЦАХАЛ в "массовом убийстве гражданских".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Мы осуждаем это самым решительным образом. Кровавая бойня должна немедленно прекратиться", – сказал он.
По словам Борреля, трехэтапное предложение президента США Джо Байдена является шансом на достижение длительного прекращения огня и "прекращения убийств".