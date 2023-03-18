



Большинство палестинцев поддерживают теракт в Хавара – опрос

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному Палестинским центром политических и обзорных исследований(PCPSR в марте, подавляющее большинство палестинцев поддерживает теракт, в результате которого братья Янив были убиты в городе Хавара в прошлом месяце. Опрос, проведенный с 8 по 11 марта, также показал, что поддержка решения о создании двух государств среди палестинцев снизилась, в то время как требования об отставке президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса возросли.



Результаты опроса, охватившего 1200 палестинцев с погрешностью в 3%, показали рост доли тех, кто поддерживает возвращение к вооруженному противостоянию и интифаду восстание с Израилем. Согласно результатам, 71% респондентов заявили, что поддерживают расстрел братьев Янив в Хавара, а 21% высказались против этого и подобных вооруженных нападений.



Опрос показал, что 68% палестинцев поддерживают формирование вооруженных групп, таких как Львиное логово”, члены которого за последние несколько месяцев совершили серию обстрелов израильских гражданских лиц и солдат в районе Шхема. Большинство в 58% ожидают, что вооруженные группы будут расширяться и распространяться на другие районы ПА, в то время как 61% ожидают, что ситуация с безопасностью ухудшится, что приведет к началу третьей вооруженной интифады.



Опрос PCPSR показал, что палестинцы выступают против решения о создании двух государств на уровне 71%, в то время как только 27% поддерживают эту концепцию. В последнем опросе, проведенном в конце 2022 года, решение о создании двух государств поддержали 32%.Большинство из 74% считают, что решение о создании двух государств больше нецелесообразно или невозможно из-за расширения израильских поселений. Три месяца назад так думали 69% респондентов.



На вопрос о поддержке конкретных вариантов выхода из нынешнего тупика между Израилем и палестинцами 57% ответили, что выступают за присоединение к большему количеству международных организаций, а 58% поддержали возвращение к вооруженным столкновениям и интифаде. Ранее за возвращение к вооруженным столкновениям высказались 55%. Процент палестинцев, которые хотят, чтобы Аббас ушел в отставку, увеличился с 75% до 77% в последнем опросе. Уровень удовлетворенности выступлением 87-летнего Аббаса составляет 19%, а неудовлетворенности – 77%, свидетельствуют результаты опроса.



Если бы сегодня состоялись новые президентские выборы, лидер ХАМАСа Исмаил Хания получил бы 52% голосов, а Аббас – только 36%. Если Аббас не будет баллотироваться на выборах, палестинская общественность отдаст предпочтение Марвану Баргути, лидеру правящей фракции ФАТХ, который отбывает пять пожизненных сроков в израильской тюрьме за свою роль в терроризме.

