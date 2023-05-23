



Бойцам приказали оказывать медпомощь террористам до проверки на взрывчатку



Член Кнессета Тали Готлиб сегодня (во вторник) обрушилась на командиров ЦАХАЛа, которые приказали бойцам оказывать первую медицинскую помощь террористам, прибывшим для совершения теракта, прежде чем проверить, есть ли у террориста при себе взрывчатка.



Готлиб была в ярости и написала на своем личном аккаунте в Twitter: "Явно незаконный приказ оказывать помощь раненым террористам до прибытия саперов, чтобы проверить, есть ли на их телах взрывчатые вещества, является безумием. Тот, кто проявляет милосердие к жестоким, в итоге становится жестоким к милосердным".



Готлиб добавил и написал: "Кровь героических солдат важнее крови террористов. Этот безумный и опасный приказ будет отменен".



Ранее журналист Хиллель Битон Розен сообщил на 14-м канале, что медицинский офицер дивизии Иудеи и Самарии направил бойцам разъяснение, согласно которому они должны лечить террористов, попавших под огонь наших сил, немедленно, только по результатам визуального осмотра, до прибытия саперов, который исключит наличие взрывного устройства.



Следует отметить, что сегодня бойцам запрещено лечить террориста до прибытия саперов. Саперы, по прибытии на место теракта и осмотра террориста передают его медицинским бригадам и военным медикам.