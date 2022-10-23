



Боевик "Логова львов" убит в результате взрыва мотоцикла

Командир "Логова львов" убит в результате взрыва мотоцикла



Палестинцы сообщают, что боевик фракции "Логово львов" погиб в результате взрыва взрывного устройства, заложенного возле мотоцикла в Шхеме.



Амир Килани, высокопоставленный член организации "Логово львов", был убит рано утром 23 октября в результате взрыва мотоцикла в Наблусе, согласно палестинским сообщениям. Взрыв характеризуют как "загадочный".



По различным утверждениям, к мотоциклу высокопоставленного сотрудника организации было прикреплено мощное взрывное устройство - действие, за которым стоит Израиль.



По другим сообщениям причиной взрыва стала "неисправность". Согласно этим утверждениям, террорист Аль-Килани пытался установить взрывное устройство на мотоцикл, потерпел неудачу и погиб. В “Логове льва” заявили, что Килани был "одним из самых смелых бойцов организации", и поклялись отомстить за его смерть.

