



Блинкен приветствует "ощутимый прогресс" в гуманитарной ситуации в Газе

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, за последние несколько недель Соединенные Штаты увидели "ощутимый прогресс" в гуманитарной ситуации в Газе, но призывают Израиль сделать больше.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Выступая в Эр-Рияде на открытии встречи Совета сотрудничества США и стран Персидского залива, Блинкен заявил, что наиболее эффективным способом облегчить гуманитарный кризис в Газе является прекращение огня. Он также сказал, что Вашингтон продолжает усилия по предотвращению расширения войны в Газе.

