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Блинкен приветствует "ощутимый прогресс" в гуманитарной ситуации в Газе
29.04.2024 12:14 MIGnews.com

Блинкен приветствует "ощутимый прогресс" в гуманитарной ситуации в Газе

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, за последние несколько недель Соединенные Штаты увидели "ощутимый прогресс" в гуманитарной ситуации в Газе, но призывают Израиль сделать больше.

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Выступая в Эр-Рияде на открытии встречи Совета сотрудничества США и стран Персидского залива, Блинкен заявил, что наиболее эффективным способом облегчить гуманитарный кризис в Газе является прекращение огня. Он также сказал, что Вашингтон продолжает усилия по предотвращению расширения войны в Газе.
 

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