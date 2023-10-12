



Безумный рассказ врача-заложника ХАМАСа



Ихуд Ацала опубликовал историю доктора Тарка Абу Арара, одного из добровольцев, врача-мусульманина, который находился в заложниках у ХАМАСа и был спасен ЯМАМом.



В субботу утром доктор Тарк Абу Арар, житель города Арара в Негеве, вышел из своего дома на рутинную смену в больнице Барзилай в Ашкелоне, - рассказывают представители профсоюза спасателей.



По его словам, когда он подъехал к перекрестку возле Сдерота, то столкнулся с человеком, который выглядел раненым и лежал на обочине дороги рядом с дорогой. "В те часы не было никаких сообщений о проникновении террористов, - говорит доктор Абу Арар. Когда я увидел раненого на обочине, то, конечно же, сразу остановился, чтобы подать помощь".



Абу Арар продолжил: "Я начал приближаться, показалось, что на обочине дороги лежит солдат. Вдруг ни с того ни с сего он стреляет в меня, целясь в грудь. Вдруг, откуда ни возьмись. Я начал кричать и молиться, я был уверен, что умру, и не понимал, что происходит, и тут я услышал, как кто-то кричит по-арабски: "Остановитесь, остановитесь, он араб". В этот момент я понял, что это террористы ХАМАСа".



"Когда я оглянулся, увидел еще около десяти мужчин в военной форме, которые вышли из-за кустов и начали допрашивать меня на арабском языке. Они задавали мне вопросы, чтобы проверить мои познания в исламе, у них был очень современный автомат Калашникова и военное снаряжение, они были одеты в зеленую форму, очень похожую на форму ЦАХАЛа "



"Они поставили меня в центре перекрестка, посреди дороги и сказали мне: "Вот, у нас заложник.ЦАХАЛ не сможет нас убить с воздуха. Это было ужасно и заняло два часа. Когда на место происшествия прибыла армия, между террористами и солдатами завязалась перестрелка, а меня террористы использовали как живой щит ".



Один из террористов выстрелил в меня в ногу и дал понять, что следующая пуля будет в голову. У меня началось обильное кровотечение. В это время я молился о чуде. Я был уверен, что умру. Это продолжалось около 45 минут, а затем на место прибыли командос ЦАХАЛа. Они уничтожили террористов и спасли мне жизнь. Я наложил на ногу артериальный блокатор, и прибывшая машина скорой помощи отвезла меня в больницу "Сорока", где мне оказали помощь и через несколько часов выписали ".



"Это был самый страшный опыт в моей жизни. Я посвятил всю свою жизнь тому, чтобы помогать другим и спасать жизни, как в своей профессиональной деятельности врача, так и в качестве добровольца в профсоюзе спасателей. Просто ужасно. "



Доктор Тарк - доброволец Ихуд Ацала, в настоящее время восстанавливается дома после выписки из госпиталя и является одним из шести добровольцев Ихуд Ацала, которые были ранены с начала войны.