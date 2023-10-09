



Без колебаний: подполковник Роман Гофман вступил в бой с боевиками и был ранен



Самым высокопоставленным офицером ЦАХАЛа раненым в боях с террористами ЦАХАЛа оказался подполковник Роман Гофман - 46-летний репатриант из бывшего СССР.



Подполковник Роман Гофман не колебался. В субботу, 7 октября, получив первые сообщения о теракте на юге страны, высокопоставленный офицер покинул свой дом в Ашдоде и поехал на юг. Встретив террористов, он вступил с ними в перестрелку и убил нескольких из них. Во время боя он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Сейчас, после нескольких операций, его состояние стабильно.



Гофман, один из самых уважаемых офицеров ЦАХАЛа и командир Национального учебного центра в Цеелим, ранее также занимал должности командира дивизии "Башан" и командира 7-й бронетанковой бригады, и является самым высокопоставленным офицером, получившим ранение на данный момент в ходе войны.



Гофман (46 лет), отец трех дочерей, репатриировался подростком в Израиль вместе с родителями из Белоруссии. В 1995 г. он пошел на службу в армию и продвигался по служебной лестнице. "Сначала я не понимал, что такое танки, - рассказывал он в интервью газете "Едиот Ахронот", - меня пленило обаяние спецподразделений. Я хотел служить в них. Но меня не взяли из-за очков. Очень быстро я привязался к танкам. В тот момент, когда я впервые ехал в танке, высунув голову, и почувствовал эту огромную мощь орудия, которая достигает всего - я влюбился".