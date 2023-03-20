



Бен-Гвир закрыл радио Голос Палестины



Министр национальной безопасности Итамар Бен Габир приказал закрыть радиостанцию "Голос Палестины", официальную радиостанцию Палестинской автономии, сообщает "Исраэль Хайом". Согласно приказу, подписанному министром Бен Габиром, станции или ее сотрудникам запрещено вещать в пределах границ Государства Израиль.



Сама радиостанция находится в Рамалле, но вещание ведется и на территории Израиля. Оператором радиостанции является компания "Марсель", которая находится в Бейт-Ханина и фактически является филиалом станции, расположенной в Рамалле. Согласно сегодняшнему сообщению в Израиле, полиция прибыла сегодня на место происшествия и сообщила операторам станции о ее закрытии.



Министр Бен Габир объяснил процесс закрытия станции и сказал: "Я не приму, и мы не допустим подстрекательства и поддержки терроризма и террористов, ни со стороны Палестинской автономии, ни со стороны любого другого органа. Государство Израиль - суверен, и любой, кто попытается бороться с нами, окажется на улице".

