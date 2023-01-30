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Бен-Гвир: "Каждый террорист должен быть отправлен на электрический стул"
30.01.2023 17:09 Ольга Белозерова

Бен-Гвир: "Каждый террорист должен быть отправлен на электрический стул"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обещает взять на себя "ответственность" после смертоносного теракта в Иерусалиме в эти выходные, в результате которого погибли семь человек.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Теракт произошел в мою смену. Я не уклоняюсь от ответственности", - заявил Бен-Гвир в начале заседания фракции "Оцма Йехудит". 

Бен-Гвир также подтвердил свое намерение повторно представить законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов.

"Любой, кто убивает, причиняет вред и убивает мирных жителей, должен быть отправлен на электрический стул", - заявил министр. 

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