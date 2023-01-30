



Бен-Гвир: "Каждый террорист должен быть отправлен на электрический стул"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обещает взять на себя "ответственность" после смертоносного теракта в Иерусалиме в эти выходные, в результате которого погибли семь человек.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Теракт произошел в мою смену. Я не уклоняюсь от ответственности", - заявил Бен-Гвир в начале заседания фракции "Оцма Йехудит".



Бен-Гвир также подтвердил свое намерение повторно представить законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов.



"Любой, кто убивает, причиняет вред и убивает мирных жителей, должен быть отправлен на электрический стул", - заявил министр.