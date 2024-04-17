



Белый дом: Мы наложим вето на полноправное членство палестинцев в ООН

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Данетт Патель намекнула во время брифинга для прессы, что США наложат вето на голосование в Совете Безопасности за признание палестинского государства.



“Говоря в целом, США привержены решению, основанному на создании двух государств, и мы считаем, что единственный способ добиться этого – это постоянный диалог между сторонами”.



Она также сослалась на заявления ООН о нарушениях прав человека и жестоком обращении с работниками UNRWA со стороны сил ЦАХАЛа в Газе и сказала:



“Мы очень обеспокоены этими отчетами ООН. Мы оказываем давление на Израиль, чтобы тот полностью расследовал обвинения и привлек к ответственности виновных”.



