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Белый дом: Мы наложим вето на полноправное членство палестинцев в ООН
17.04.2024 20:58 MIGnews.com

Белый дом: Мы наложим вето на полноправное членство палестинцев в ООН

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Данетт Патель намекнула во время брифинга для прессы, что США наложат вето на голосование в Совете Безопасности за признание палестинского государства.

“Говоря в целом, США привержены решению, основанному на создании двух государств, и мы считаем, что единственный способ добиться этого – это постоянный диалог между сторонами”.

Она также сослалась на заявления ООН о нарушениях прав человека и жестоком обращении с работниками UNRWA со стороны сил ЦАХАЛа в Газе и сказала:

“Мы очень обеспокоены этими отчетами ООН. Мы оказываем давление на Израиль, чтобы тот полностью расследовал обвинения и привлек к ответственности виновных”.

 

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