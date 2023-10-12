



Армия и ШАБАК были предупреждены - но не повысили боеготовность





Сегодня вечером 12-й канал сообщил, что в ночь перед атакой ХАМАСа были проведены консультации с участием начальника Генштаба Герци Халеви, главы АМАНа Ахарона Халива и главы ШАБАКа Ронена Бара в связи с полученными в Израиле разведданными, свидетельствующими о необычной активности членов ХАМАСа в Газе.



Глав трех силовых ведомств разбудили посреди ночи и привезли на совещание.



Два высокопоставленных израильских чиновника, рассказывая о деталях состоявшихся консультаций, сообщили, что в качестве одного из вариантов рассматривалось приведение в боевую готовность сил ЦАХАЛа на границе, но по итогам консультаций было принято решение не делать этого на данном этапе.



"Было принято решение допросить полученные разведданные, и это было ошибкой в суждениях", - заявил один из высокопоставленных израильских чиновников.