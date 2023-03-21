



Арестован отряд террористов, которые обстреляли Кармей-Цур

Армия обороны Израиля и ШАБАК задержали отряд террористов, совершивший обстрел поселения Кармей-Цур.



Подробности были разрешены к публикации вечером, 21 марта.



"В ходе совместной контртеррористической операции был задержан отряд террористов из города Бейт-Уммар, который 22 января 2023 года обстрелял Кармей-Цур", - сказано в заявлении.



Уточняется, что менее чем через неделю после стрельбы ЦАХАЛ и ШАБАК задержали троих 20-летних террористов, Мухаммада Салиби, Рашеда аз-Закика и Хабиба Салиби.

IDF and Shin Bet say three Palestinians from Beit Ummar - Muhammad Salibi, Rashed al-Zaqiq and Khabib Salibi - have been detained for shooting at the settlement of Karmei Tzur on Jan 23. pic.twitter.com/0qmYESUC58 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2023

Они были переданы на допрос, в ходе которого выяснилось, что все трое причастны к обстрелу Кармей-Цур, после которого подделали улики.Один из них также был причастен к ряду других нападений. Он бросал бутылки с коктейлями Молотова и камни в израильские автомобили и военных.По запросу прокуратуры Военный суд в Иудее постановил продлить срок содержания их под стражей до завершения судебного разбирательства.