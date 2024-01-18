



Арабские страны хотят выработать план по освобождению заложников

Все хорошо, кроме одного. Этот план они собираются вырабатывать несколько недель. Хотя всем прекрасно понятно, что у людей в плену время жизни идет на минуты.



Арабские страны планируют представить в течение нескольких недель план, который будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, а также нормализацию отношений с Саудовской Аравией и другими странами, об этом сообщает Financial Times .



При этом Израиль наконец-то должен будет принять то, что план “два государства для двух народов” начнет воплощаться.

Согласно отчету, США и европейцы также согласятся официально признать палестинское государство или поддержать его полноправное членство в ООН.

