



Арабские СМИ: по Газе - три минометных обстрела

Вечером, 2 мая, по Газе было совершено якобы три минометных обстрела.



Такое заявление распространили арабские СМИ.



Информация о пострадавших в результате обстрела не раскрывается.



Ранее в этот день террористы выпустили по Израилю несколько залпов ракет, из 22 а 22 пуска пусков удалось перехватить четыре, остальные рухнули на открытой местности.



Ответственность за обстрел взяли ХАМАС и палестинский "Исламский джихад", объяснив это смертью террориста Хадера Аднана.

