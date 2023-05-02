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Арабские СМИ: по Газе - три минометных обстрела
02.05.2023 19:53 Алина Груднева

Арабские СМИ: по Газе - три минометных обстрела

Вечером, 2 мая, по Газе было совершено якобы три минометных обстрела.

Такое заявление распространили арабские СМИ.

Информация о пострадавших в результате обстрела не раскрывается.

Ранее в этот день террористы выпустили по Израилю несколько залпов ракет, из 22 а 22 пуска пусков удалось перехватить четыре, остальные рухнули на открытой местности.

Ответственность за обстрел взяли ХАМАС и палестинский "Исламский джихад", объяснив это смертью террориста Хадера Аднана.
 

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