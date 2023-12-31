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Американские вертолеты потопили три корабля хути
31.12.2023 11:34 Аркадий Бочаровский

Американские вертолеты потопили три корабля хути


Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что утром 31 декабря судно в Красном море подало повторный сигнал бедствия менее чем за 24 часа и сообщило, что его атаковали четыре катера повстанцев Хути из Йемена. 

Катера открыли огонь по судну, и хути попытались взять его на абордаж.  Находящаяся на судне команда охраны открыла ответный огонь. 

 Американские вертолеты отреагировали на сигнал бедствия и в ходе перестрелки потопили три из четырех лодок. Согласно заявлению, экипаж и техника армии США не пострадали.

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