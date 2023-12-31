



Американские вертолеты потопили три корабля хути



Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что утром 31 декабря судно в Красном море подало повторный сигнал бедствия менее чем за 24 часа и сообщило, что его атаковали четыре катера повстанцев Хути из Йемена.



Катера открыли огонь по судну, и хути попытались взять его на абордаж. Находящаяся на судне команда охраны открыла ответный огонь.



Американские вертолеты отреагировали на сигнал бедствия и в ходе перестрелки потопили три из четырех лодок. Согласно заявлению, экипаж и техника армии США не пострадали.