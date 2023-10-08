



Абсурд: Израиль продолжает предупреждать ХАМАС перед разрушением многоэтажек

Бывшие члены службы безопасности критикуют ЦАХАЛ за продолжение практики предупреждения террористов ХАМАСа перед разрушением многоэтажных зданий в Газе.



Критики говорят, что следует использовать только средства ведения войны против всех высших и младших членов ХАМАСа, объявивших войну Израилю, и больше не пользоваться средствами, предназначенными для военных операций.



Параллельно продолжается процесс зачистки поселений на границе с Газой от боевиков, проникших вчера, 7 октября. На данный момент шесть очагов боевых действий еще не взяты под контроль. Силы проходят через дома, открытые территории, проводят облаву.



В то же время множество семей убегают под защитой сил безопасности или собственным ходом. Житель кибуца Беэри рассказал: "В кибуце все еще идут бои. Медленно, но увозят семьи с детьми в основном на Мертвое море и Айн-Геди. В кибуце все еще нет контроля, и до сих пор слышны звуки стрельбы".



И в городе Сдерот продолжается восстановление после разрушения полицейского участка в результате окружения боевиками. "То, что здесь произошло, просто ужасно", - сказал один из местных жителей. До утра полицейские вели бой с боевиками и смогли уничтожить их. Сегодня от участка не осталось ничего.