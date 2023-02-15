



94% иорданцев отказываются признавать Израиль

Около 94% иорданцев отказываются признавать Израиль в соответствии с мирным договором, подписанным между двумя соседними странами Ближнего Востока в 1994 году. Такие данные обнародовал базирующийся в Катаре Арабский центр научных и политических исследований.



Заместитель директора центра Мохаммад аль-Масри изложил результаты на семинаре в понедельник в Центре стратегических исследований Иорданского университета.



Масри сказал, что отказ общества признать Израиль связан с тем, что он считается "колониальным", "расистским и "экспансионистским" государством.

Поэтому иорданцы считают Израиль самой большой угрозой безопасности в регионе. Его точка зрения популярна в социальных сетях, но цифры также показательны, потому что они являются частью более широкого опроса, целью которого является оценка различных мнений в арабском мире.



Масри сказал, что Соединенные Штаты занимают второе место, набрав 87% голосов, как большая угроза региону.



Иран занял третье место с 78% голосов как угроза безопасности арабского мира.



В опросе отмечается, что иорданские респонденты оценили политику США, России, Ирана и Франции в отношении Палестинской автономии негативной.

