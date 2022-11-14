



60 боевиков "Львиного логова" сдались

Вооруженной группировке "Львиное логово" был нанесен тяжелый удар - часть верхушки была ликвидирована ЦАХАЛом, другие были арестованы, и значительная часть сдалась властям ПА.



Как выясняется теперь, число сдавшихся террористов больше, чем предполагалось вначале - на данный момент 60 боевиков, включая высокопоставленных членов вооруженной организации, присоединились к соглашению об амнистии с Палестинской автономией.



20 боевиков уже передали свое оружие Палестинской автономии в обмен на вознаграждение и гарантии того, что их не арестуют. Таким образом Палестинская администрация выводит этих людей из круга террора,сообщает израильский корреспондент Эхуд Хамо. В этой ситуации есть и исключения, среди них трое причастных к убийству солдата Идо Баруха, которых по-прежнему разыскивают.



Власти ПА попросили ЦАХАЛ "воздержаться" от рейдов в Шхеме в ближайшее время и оставить им время для “достижения взаимопонимания” с разыскиваемыми вооруженными людьми.

