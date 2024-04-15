



50% иранских ракет не удалось запустить или они рухнули во время полета

Около 50% баллистических ракет, выпущенных Ираном, не запустились или разбились, не достигнув цели, сообщили три официальных лица США.



По данным Wall Street Journal, американские чиновники заявили, что Иран запустил от 115 до 130 баллистических ракет, которые были нацелены на Израиль.



Когда их попросили рассказать подробнее об этих ударах, чиновники признали, что только около половины из них были успешно перехвачены. Остальные, по словам чиновников, потерпели неудачу в полете и не достигли своих целей.



"Вот вам и хваленый баллистический ракетный потенциал Ирана", - сказал один из американских чиновников.

