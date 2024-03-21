



35% зданий в Газе повреждены или разрушены

Спутниковые снимки, проанализированные Спутниковым центром ООН, показывают, что 35% зданий в Газе были повреждены или разрушены с начала войны между Израилем и ХАМАСом.



В своей оценке Спутниковый центр ООН UNOSAT использовал спутниковые снимки высокого разрешения, собранные 29 февраля, и сравнил их со снимками, сделанными до и после начала войны.



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Было установлено, что 35% всех зданий в Газе (88 868 построек), были повреждены или разрушены.



Среди них 31 198 построек были идентифицированы как разрушенные, 16 908 как сильно поврежденные и 40 762 как умеренно поврежденные.



Это представляет собой увеличение почти на 20 000 поврежденных структур по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной на основе изображений, сделанных в январе, сообщает UNOSAT.

