



20 сенаторов США требуют от Израиля убрать блок-посты

20 сенаторов-демократов обратились к Джо Байдену с письмом, в котором они требуют запретить Саудовской Аравии развивать гражданскую ядерную программу и выражают обеспокоенность по поводу соглашений и взаимной обороне. При этом они поддерживают соглашение о нормализации отношений саудитов с Израилем. В свою очередь для Израиля в этом же письме были выдвинуты требования прекратить застройку Западного берега Иордана и отказаться от идей присоединения. А вот палестинцам наоборот следует расширять свои города. Израиль также должен предоставить палестинцам свободу передвижения и убрать блок-посты.



“Эти элементы необходимы для устойчивого мира на Ближнем Востоке. И таким образом мы сделаем будущий Израиль еврейским и демократическим”, - добавили сенаторы.



Однако суть нормализации соглашений для официального Эр-Рияда как раз и состоит в том, что ему делать запрещают.



Байдену на самом деле не просто поддерживать свои инициативы по Саудовской Аравии. Для поддержки каждого нового решения относительно Эр-Рияда Президенту необходимы 67 голосов, а это две трети Сената.



В упомянутом письме сенаторы пишут, что “исторически, гарантии безопасности в оборонных соглашениях были даны только ближайшим союзникам США - демократическим государствам, которые разделяют наши интересы и ценности”. А в Саудовской Аравии, по мнению группы, доминирует “авторитарный режим, который регулярно подрывает американские интересы в регионе. Также не в порядке ситуация с правами человека”.