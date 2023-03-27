



Нежелательная алия

На фоне всеобщего пожара в Израиле забастовку преподавателей ульпанов заметили разве что русскоязычные СМИ. Не получив требуемого повышения зарплаты, учителя начали массово увольняться, так что теперь репатрианты будут ждать курсов иврита не шесть месяцев, как было раньше, а двенадцать или даже больше. Но кого это волнует?



Нынешнее правительство с самого начала обозначило свое отношение к той алие, которую раньше собирательно называли русской, а теперь политкорректно делят на русскую, белорусскую и украинскую. Министр Офир Софер открыто признает, что он больше заинтересован в репатриантах из Франции и США, и даже готов наделить их теми же льготами, какие получают выходцы из неблагополучных стран. Щедрость министра понятна: если условно русская алия сократится, сэкономленных денег с избытком хватит на пособия немногочисленным олим из стран Запада. Судя по последним тенденциям, поток репатриантов с постсоветского пространства действительно скоро иссякнет.



До сих пор евреи приезжали в Израиль с его тяжелым климатом, безумными ценами, недоступным жильем, постоянной опасностью войны и терактов, трудным языком, высокой безработицей и прочими хорошо нам знакомыми проблемами - по одной простой причине. Они знали, что их тут ждут и о них позаботятся, что эта страна постарается с первых шагов стать для них домом. В самом деле, где еще человек, едва сойдя с трапа самолета, получает гражданство и деньги на обустройство? Система абсорбции изначально была нацелена на то, чтобы репатриант чувствовал себя не иммигрантом, не беженцем, а полноправным членом общества.



Разумеется, эта система часто давала сбой, а у государства находились более насущные заботы и расходы. Но важность алии как одной из основополагающих ценностей сионизма, никогда никем не оспаривалась. Общество в целом разделяло этот подход; олим 90-х еще помнят, как дружно помогали им соседи, как незнакомые люди на улице подходили со словами: «Вы новые репатрианты? Барухим а-баим - добро пожаловать!».



Увы, тридцать с лишним лет поклепов на «русскую» алию не прошли даром. За эти годы менялись только темы для инсинуаций: вначале нас обвиняли в том, что наши дипломы куплены, наши женщины - проститутки, а мужчины - мафиози. Потом на первое место вышла тема «некошерности» алии - мол, из бывшего СССР приезжают тысячи негалахических евреев, их нееврейских родственников и выкрестов, а это грозит уничтожить национальный характер государства. Правда, большинство нормальных израильтян уже не реагировали на эти нападки, ведь они учились, работали, служили в армии вместе со своими русскоязычными согражданами и ценили их за профессиональные и человеческие качества, а не за чистоту крови. Зато борьба против «гойской» алии стала мощным политическим козырем для религиозных и ультраправых активистов. Когда кому-то из них нужно было показать себя защитником духовных и национальных ценностей, на свет сразу извлекалась «угроза характеру государства», исходящая от репатриантов.



Разговоры на эту тему в последнее время звучат все чаще вместе с призывами изменить Закон о Возвращении и прекратить выдачу заграничных паспортов тем, кто не собирается жить в Израиле. И все же никто из государственных чиновников не заявлял на официальном уровне о том, что Израиль заинтересован в каких-то репатриантах больше, а в каких-то меньше. До сих пор разделение олим на «чистых» и «нечистых» оставалось уделом СМИ и религиозных деятелей и не сказывалось на процедуре абсорбции. И вот свершилось - сам глава интеграционного ведомства говорит об этом открытым текстом.



Трудно было ожидать иного от депутата из «Религиозного сионизма», да и от шасовца Дери с его борьбой против «паспортной алии». Но еще более интересно, что практически никто на эти слова не отреагировал. Политики заняты своим кризисом, а обществу, по большому счету, все равно, хотя когда-то подобная дискриминация возмутила бы тех, кто считает себя сионистом. Похоже, Израиль действительно стал «нормальным» государством, где людей больше волнуют цены и зарплаты, чем идеологические основы.



Что касается самих новых олим, они пока не очень понимают, что происходит и чем им это грозит. Ведь официальной информации на русском языке становится все меньше, а пугающих непроверенных слухов - все больше. И не случайно в мининтеграции отменен тендер на услуги консультаций на русском языке, при том, что в пресс-службе министерства никто не говорит по-русски.



В свое время Большая Алия многое сделала для того, чтобы все данные, касающиеся абсорбции, были доступны людям на их родном языке. К чести властей, они полностью поддерживали эти усилия. Сегодня практически в каждом департаменте и учреждении есть русскоговорящие сотрудники и ставки для знающих русский язык, и трудно представить, что когда-то было по-другому. Но скоро, вероятно, это изменится, раз уж само профильное министерство решило, что русскоязычные услуги им не нужны, несмотря на большое количество недавно прибывших и прибывающих репатриантов. Да и ульпаны в таком количестве лишние; для олим из англо- и франкоговорящих стран их и так хватит. Поэтому преподаватели могут бастовать или увольняться, сколько угодно. Для правительства это не только не первая, но даже и не третьестепенная проблема, она вообще не стоит на нынешней повестке дня, и в первом приближении даже выгодна.



В самом деле: поток нежелательной алии уменьшится, особенно после отмены «подъемных» на жилье и прекращения программы экстренной абсорбции. Лишенные информации о своих правах и льготах, не знающие языка новые олим в основном смогут претендовать только на самую простую неквалифицированную работу. Они пойдут на заводы, в уборщики, грузчики, охранники, где, по мнению властей, им самое место. Многие уедут. Государство сэкономит на пособиях и ульпанах и потеряет сотни ученых, врачей, медсестер, учителей, инженеров и других ценных специалистов. Но видимо, государству они и не нужны.