



WP: Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю

Белый дом рассматривает возможность объединить финансирование Украины с просьбой о срочной помощи Израилю. По словам нескольких человек, знакомых с ходом обсуждения, они надеются, что такое решение увеличит шансы Конгресса по одобрению помощи Киеву, несмотря на растущее противодействие со стороны республиканцев в Палате представителей.



По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, говоривших на условиях анонимности, окончательного решения о том, стоит ли связывать эти запросы, пока не принято. Один из чиновников отметил, что такой шаг имеет смысл, поскольку он помешает ультраправым, которые решительно выступают против увеличения помощи Украине, но при этом активно поддерживают помощь Израилю.



Как утверждают чиновники, Белый дом вскоре обратится к Конгрессу, чтобы одобрить дополнительную военную помощь Израилю после того, как палестинские боевики ХАМАСа совершили нападение на Израиль. По словам собеседников, этот запрос может поступить уже на следующей неделе.



